NATO se shodlo, že se dál bude bránit společně, a Ukrajině přislíbilo další pomoc v hodnotě 70 miliard eur
Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur (asi 1,7 bilionu Kč) a stejnou částku chtějí zachovat i pro rok 2027, uvádí text závěrečné deklarace ze summitu v Ankaře. Podle členských států NATO musí zůstat pomoc pro Ukrajinu spravedlivá, předvídatelná a dlouhodobě udržitelná.
Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské vojenské agresi, přispívá podle aliance k transatlantické bezpečnosti. Spojenci jsou jednotní ve své neochvějné podpoře Ukrajiny při obraně její svobody, svrchovanosti a územní celistvosti, stojí v dokumentu.
Podle expertů se ale nejedná o 70 miliard nových financí nad stávající podporu. Přibližně 30 miliard eur ze zmíněné částky totiž tvoří už schválená půjčka Evropské unie pro Ukrajinu, zbývajících zhruba 40 miliard eur mají evropské státy NATO a Kanada poskytnout formou bilaterální vojenské pomoci, výcviku, dodávek techniky a další podpory. Proto někteří analytici upozorňují, že nejde o zcela nový balík peněz, ale z velké části o sjednocení už oznámených či plánovaných závazků pod jednu společnou hlavičku NATO.
čtk, tb