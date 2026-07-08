Po hádce po Havlíčkově vystoupení poslanci nedokončili jednání o novém stavebním zákoně
Sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka, který ji vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničila obdobný stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše (oba ANO). Třetí dějství závěrečného kola sněmovního projednávání čeká novelu stavebního zákona v pátek.
"Co jste tady napáchali za poslední roky, to vejde do dějin," prohlásil směrem k opozici Havlíček, který bývalým vládním stranám připomněl i problémy s digitalizací stavebního řízení za tehdejšího a později odvolaného ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). "Svazácký boj Pirátů, ale i celé pětikoalice za lepší zítřky dopadl jako vždy, když kolektivisté budují lepší budoucnost," řekl Havlíček. Vyvolal vlnu nesouhlasných reakcí představitelů opozice, kteří v podstatě shodně označovali nynější předlohu za paskvil, navíc diletantsky předložený.
Havlíček podle předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové očividně ztrácí nervy, podle Michala Kučery (TOP 09) předvedl předvolební projev. "Vaše arogance a drzost fakt nezná mezí," připojil se lidovec Marek Výborný. Kučera doufá, že stavební novela nepoškodí české stavebnictví víc, než to nyní vypadá, podle Výborného se ale Česko ve stavebním řízení žene do průšvihu.
"Napravujeme desítky let přežité stavební řízení," řekl naopak Havlíček. Podle něj novela vychází ze zákona někdejší ministryně pro místní rozvoj a nynější europoslankyně ANO Kláry Dostálové, který absolvoval připomínkové řízení a stal se v minulosti zákonem roku. "Málo vás kritizuji, protože vy jste to totálně zničili," uvedl. Opozice se pozastavuje nad tím, že koalice novelu předložila jakou poslaneckou, navíc ji chce pozměňovacím návrhem celkově upravit. Podle Havlíčka ale nebyl čas trávit další rok nekonečnými diskusemi a návrh podle něho spoluvytvářela i odborná veřejnost.
"Splnili jsme náš další slib, který byl, že urychlíme výstavbu," tvrdil Havlíček, podle kterého zrychlení výstavby časem povede k tlaku na snížení cen. "Končí doba, která umožňovala protahování, šikanu a vydírání," dodal.
Poslanec ODS Ivan Adamec zopakoval, že občanští demokraté nebudou obstruovat a umožní její schválení novely. "Není to jednoduchý materiál, forma bude mít své následky, ale doufám, že nebudou tak fatální," uvedl. Poslanec STAN Lukáš Vlček a po něm i Kučera navrhli vrácení předlohy do druhého čtení k dalším úpravám.
Opozice varuje zejména před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Má obavy z toho, že úředníci dosavadních stavebních úřadů pod obcemi nebudou chtít přejít pod státní správu. Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí.
Schvalování stavební novely poslanci zahájili minulý pátek. Závěrečné kolo vyplnilo dohromady zatím zhruba 4,5 hodiny. V běžné debatě, která dosud nezačala, chtělo vystoupit 15 poslanců.
čtk, tb