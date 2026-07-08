0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 16:33

Ale Češi se spojenecké pomoci Ukrajině účastnit nebudou, říká Babiš

Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur (asi 1,7 bilionu Kč), kterou dnes potvrdily členské státy NATO na summitu v Ankaře. Novinářům to před odletem z Turecka řekl premiér Andrej Babiš. Evropa by se měla soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám, které podle něj představují hlavní problém.

Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské agresi, vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur a stejnou částku chtějí zachovat i pro rok 2027, uvádí text závěrečné deklarace ze summitu.

čtk, tb

↓ INZERCE