Ale Češi se spojenecké pomoci Ukrajině účastnit nebudou, říká Babiš
Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur (asi 1,7 bilionu Kč), kterou dnes potvrdily členské státy NATO na summitu v Ankaře. Novinářům to před odletem z Turecka řekl premiér Andrej Babiš. Evropa by se měla soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám, které podle něj představují hlavní problém.
Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské agresi, vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur a stejnou částku chtějí zachovat i pro rok 2027, uvádí text závěrečné deklarace ze summitu.
čtk, tb