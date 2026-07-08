Američané nejspíš zase zaútočí na Írán - a ropa zdražuje
Ceny ropy dnes výrazně rostou poté, co americký prezident Donald Trump uvedl, že USA dnes pravděpodobně znovu zaútočí Írán. Šéf Bílého domu pohrozil útoky na elektrárny a odsolovací zařízení, obnovením blokády Hormuzského průlivu či zabráním íránského ostrova Charg. Ceny rostly již dopoledne po zprávách, že Írán a Spojené státy na sebe v noci znovu letecky zaútočily.
Severomořská ropa Brent se kolem 16:00 SELČ prodávala za více než 78 dolarů za barel, což představuje nárůst o 5,3 procenta. Barel americké lehké ropy WTI ve stejnou dobu přidával téměř 4,9 procenta a obchodoval se téměř za 73,90 USD.
Brent i WTI už v úterý zdražily o tři procenta. Spojené státy předtím zrušily všeobecnou licenci povolující prodej íránské ropy.
"Ačkoli to zrušení dynamiku na trhu s ropou zásadně nemění, je důležité z hlediska tržního sentimentu. Zvyšuje totiž riziko, že se rozpadne předběžná dohoda mezi USA a Íránem," uvádějí analytici komoditního trhu ve společnosti ING.
Americká armáda v úterý zaútočila na desítky cílů v Íránu, označila to za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu. Sirény se dnes také opět rozezněly v Bahrajnu a Kuvajtu. Íránské revoluční gardy pak oznámily, že zaútočily na americké vojenské objekty v těchto dvou zemích.
Trump dnes mimo jiné v Ankaře uvedl, že si myslí, že příměří s Íránem skončilo a že vyjednávání je zřejmě ztráta času. Na otázku, zda konec příměří znamená obnovení otevřené války, americký vládce neodpověděl přímo, ale obvinil Teherán z každodenního porušování příměří a řekl, že jeho vedení, které označil za "choré šmejdy", jen lže a podvádí.
čtk, tb