Bývalý šéf pražského dopravního podniku uvedl, že ovlivňování zakázek nezaznamenal
Bývalý předseda představenstva a generální ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Petr Witowski dnes u soudu prohlásil, že si ve firmě nevšiml žádného nestandardního jednání, ovlivňování zakázek nebo používání zašifrovaných telefonů. Muž jako svědek vypovídal v kauze rozsáhlé korupce při zadávání zakázek DPP - Dozimetr. Obžalobě v ní čelí šest lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Na pozici ekonomického ředitele a do představenstva protlačila podle obžaloby skupina Mateje Augustína. Hlubuček podle žalobce hrozil tím, že bude požadovat na dozorčí radě odvolání Witowského z jeho pozic v DPP, pokud Augustín místo nedostane.
Witowski uvedl, že o tom nevěděl. "Augustína na pozici vybrala dozorčí rada. S představenstvem se tohle nekonzultuje," prohlásil. S ekonomickým ředitelem neměl podle své výpovědi moc dobré vztahy, protože mu nepřišel příliš oddaný své práci a podniku. Na pozici ho stejně jako ostatní členy představenstva nominovalo některé z politických uskupení, která působila na magistrátu. "Mě nominovala Praha sobě," uvedl. Doplnil, že je společnost vlastněná městem a "blízkost politiky je zřejmá." Podle Hlubučka nominovala Augustína TOP 09.
Witowski uvedl, že Redla znal pouze ze společenských událostí a pracovně s ním nikdy nemluvil. S dalšími členy skupiny, pokud nepůsobili v DPP, nejednal, nebo je neznal. S Hlubučkem se stýkal, protože bývalý náměstek byl členem dozorčí rady dopravního podniku. "Někdy mi dával doporučení jako všichni z dozorčí rady," uvedl Witowski. Dodal, že si ale nevzpomíná, že by mu někdy radil ve věci personálního obsazení firmy.
Borgula se pak Witowského ptal i na obsazení pozice vedoucího IT oddělení Luďka Šteffela. Nechal přehrát audiozáznam, ve kterém řeší s Augustínem mužův životopis. Na konkrétní otázky však bývalý šéf DPP odpovídal pouze obecně. Často opakoval, že si na detaily nepamatuje. Neurčitost mu vytkl i předseda trestního senátu Jakub Kriebel.
Soudce se také podivil, že si Witowski nezjišťoval, kdo je například podnikatel Pavel Dovhomilja, který se již dříve v kauze doznal a dostal peněžitý trest. Bývalý generální ředitel DPP totiž prohlásil, že o něm věděl jako o někom, "kdo se pohybuje kolem dopravního podniku".
Obžaloba tvrdí, že Augustín byl prvním a hlavním manažerem, kterého skupina vedená Redlem dosadila do DPP. Následovali další vedoucí pracovníci, přes které pak členové skupiny dostávali za machinace se zakázkami úplatky. Augustín byl původně v kauze obžalovaný. Státní zástupce však vzal několik měsíců před hlavním líčením jeho obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.