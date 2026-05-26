Dominik Feri opouští vězení, soud vyhověl žádosti o podmínečné propuštění
Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na tři roky. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění. Soud se ztotožnil s návrhem žalobce a obhájkyně. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný.
K podmíněnému propuštění musí být splněny tři podmínky, vedle odpykání poloviny trestu to je prokázání polepšení a předpoklad vedení řádného života. Feri v závěrečné řeči řekl, že by po případném propuštění hledal cestu přes zmocněnkyni, jak odstranit obavy žen. Uvedl, že žil řádným životem před nástupem do vězení a hodlá v tom pokračovat. "Odvážím se tvrzení, že polepšení bylo prokázáno," řekl.
čtk, tb