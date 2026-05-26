Piráti říkají, že nahrávka, kde se radní ČT Matocha a Bradáč baví o svých úplatcích, je autentická
Opoziční Piráti předložili sedm posudků na nahrávku, která údajně zachycuje rozhovor mezi kandidáty do Rady České televize (ČT) Pavlem Matochou a Romanem Bradáčem. Všechny posudky se kloní k tomu, že nahrávka je pravděpodobně autentická, řekla dnes novinářům před jednáním Sněmovny pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová.
Bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil před víc než měsícem zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že "ještě nedostal všechny peníze za tu volbu". Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. "No, ještě 500," říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.
Bradáč a Matocha tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění či náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů Rady ČT. Uvedli, že kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
Zajištěním odborného posouzení zvukového záznamu pověřil na konci dubna Hoffmannovou sněmovní mediální výbor. Usnesení tehdy prosadila opozice díky tomu, že měla momentálně většinu, v polovině května ho ale výbor hlasy koalice zrušil. Piráti tak nechali posudky dokončit sami.
Pro vypracování posudků bylo osloveno osm společností, Piráti nyní předložili sedm hotových posudků. Tři jsou od společností ze Spojených států, po jednom posudku vypracovaly společnosti ze Švýcarska, z Polska a Česka. Další posudek je od týmu Jana Černockého z Vysokého učení technického v Brně. Výsledky analýz kromě veřejnosti a členů výboru podle Hoffmannové Piráti předávají i policii.
"Čtyři posudky tvrdí, že nahrávka je téměř jistě autentická, dva posudky určují nahrávku jako pravděpodobně autentickou. A poslední posudek, právě profesora Černockého a jeho týmu, vyhodnotil v rámci osmi konfigurací nahrávku jako spíše autentickou, pár konfigurací ale v menší části ukazuje na deepfake," uvedla dnes Hoffmannová. Vyzvala zároveň, aby poslanci Matochu a Bradáče nevolili do Rady ČT.
Šestici nových členů do Rady ČT Sněmovna tento týden vybírat nebude, vyplynulo z výsledků dnešního jednání sněmovního grémia před odpolední schůzí dolní komory. Především zástupci opozice se pozastavují nad kandidaturou právě Bradáče a Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazují na možné pletichy při volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady ČT.
čtk, tb