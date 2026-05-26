Babiš říká, že svůj střet zájmů vyřešil, a za to, že si to úředníci v Komisi nemyslí, prý může tuzemská opozice
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš míní, že střet zájmů spojený s majetkovými záležitostmi vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. ČTK dnes napsal, že holding Agrofert nevlastní a nebude z něj mít žádný prospěch. Evropská komise (EK) je podle něj nucena reagovat na podněty české opozice a doptává se českých úřadů. Předseda vlády předpokládá, že až česká strana odpoví, záležitost bude uzavřena.
O dopisu, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkajících se Babišova střetu zájmů, v pondělí odpoledne informoval server iROZHLAS.cz. Podle Seznam Zpráv EK v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí. Na dotaz, zda podle něj hrozí újma českým daňovým poplatníkům, premiér neodpověděl.
"Ten údajný střet zájmů jsem vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Agrofert nevlastním a až do konce života se mi akcie nevrátí, nemám z něj taky žádný prospěch a to bude platit i v okamžiku, kdy v politice už nebudu. Nevím, co bych mohl udělat víc. Teď to běží po úřednické linii, kdy úředníci Evropské komise musí reagovat na posedlost naší bezradné opozice, tedy lidí, kteří v životě nic nevybudovali a teď jen udávají do Bruselu. Doptávají se českých úřadů, ty jim odpoví a tím to předpokládám skončí," uvedl Babiš.
Ptát se na souvislosti dopisu bude opozice na dnešním plénu Sněmovny, Babiš se ze zasedání omluvil na dva dny, dopoledne měl program v Brně. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám s ním spojeným. Podle předsedy ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor českých daňových poplatníků. "Budeme chtít vyjádření buďto premiéra, nebo ministra zemědělství, jak se k tomu on postaví," řekl dnes před začátkem jednání Sněmovny novinářům předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka.
Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně na základě analýz uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Server Seznam Zprávy již dříve uvedl, že zemědělský fond tak postupoval přesto, že komise ve svém dopise Česko varovala, že podle mnohých expertů Babišovo řešení zůstává v konfliktu.
Česko v polovině března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi EK Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že je v ČR dodržována česká i evropská legislativa ke střetu zájmů. "Podotýkám však, že odpověď plně neřeší požadavky uvedené v naší předchozí korespondenci ze dne 10. února 2026. Stále je třeba objasnit některé záležitosti, jak je popsáno v níže uvedených oddílech," odpověděl podle iROZHLAS.cz minulý týden Sobral.
EK žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až v momentě, kdy nějaká z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu EK to již učinila firma Kostelecké uzeniny.
