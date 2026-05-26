Tenhle týden nové členy Rady ČT poslanci volit nebudou
Poslanecká sněmovna v tomto týdnu nebude vybírat šestici nových členů Rady České televize. Vyplynulo to z výsledků dnešního jednání sněmovního grémia před odpolední schůzí Sněmovny. Na dotaz ČTK to řekla předsedkyně koaličního klubu ANO Taťána Malá. Především zástupci opozice se pozastavují nad kandidaturou Romana Bradáče a Pavla Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazují na možné pletichy při volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady České televize.
Návrh na volbu členů Rady ČT má přitom Sněmovna na programu schůze, která začne dnes odpoledne. Je na něm i volba člena rozhlasové rady, volba nového ombudsmana nebo opakovaná volba posledního neobsazeného místa místopředsedy Sněmovny. Snahu zablokovat volbu členů Rady ČT ohlásila opozice už v dubnu. Nepodařilo se jí tehdy prosadit úplné vyřazení tohoto bodu z programu, ale Sněmovna už se jím stejně nezabývala.
Bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil před víc než měsícem zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že "ještě nedostal všechny peníze za tu volbu". Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. "No, ještě 500," říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí. Bradáč a Matocha tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění či náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů rady ČT. Uvedli, že kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
Rady veřejnoprávních médií představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů. Jejich členy volí Sněmovna a v posledních letech nově i Senát.
