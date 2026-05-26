Prezident Pavel odvolal rektorku JAMU, žádal to po něm tamní akademický senát
Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Barbaru Mariu Willi z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), uvedl dnes v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Školu zatím dále vede Willi a připravuje předání agend.
Návrh na odvolání rektorky JAMU kvůli výhradám k řízení školy schválil akademický senát v dubnu. Pro její odchod hlasovalo devět členů z 12. Důvodů k odvolání rektorky bylo více, ale zásadní bylo nefunkční řízení školy, řekla tehdy ČTK předsedkyně akademického senátu Petra Vodičková.
"V této době čekání na doručení odvolání pokračuji krok za krokem a držím jasný směr, který je pro naši instituci dlouhodobě důležitý. S plnou odpovědností vedu akademii a předání agend k cíli, který sdílíme: k prostředí založenému na profesionalitě, respektu a stabilitě," uvedla Willi na facebooku.
Prezident jmenoval Willi rektorkou letos v lednu, funkci převzala od divadelního režiséra a dramaturga Petra Michálka. Z dokumentů, které jsou dostupné v informačním systému JAMU, plyne, že část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo například o sejmutí ukrajinské vlajky z budov JAMU, odchod kvestorky Dany Horníčkové, způsob řízení školy či obsazení prorektorských pozic. Akademický senát divadelní fakulty už dříve vyjádřil silné obavy z ohrožení stability JAMU.
"Zásadní bylo, že rektorka nedokázala představit funkční tým. Spolupracovala pouze s jedním prorektorem, který navíc skončí k 30. září. Byl to nedostačující a nefunkční stav. Zaměstnanci nebyli řízeni a chyběli partneři pro vnější instituce," řekla v dubnu Vodičková. Připustila, že zákon nestanoví, jak má vedení vypadat, ale rektorka podle ní opakovaně vyjadřované obavy senátu odrážela s tím, že na vytvoření vedení pracuje. "Říkala, že už má jména na prorektorská místa, ale že nám je nesdělí. A dosud žádné jméno nepředstavila," řekla Vodičková.
"Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o 'ideální' struktuře," uvedla tehdy Willi v odpovědích na otázky akademického senátu.
Sejmutí vlajek vysvětlila tím, že není dosud rozhodnutá, jakou formou má JAMU vyjádřit nesouhlas s agresí na Ukrajině - zda právě prostřednictvím vlajek, či jinou symbolickou formou. "Z právního hlediska šlo o legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické podoby oficiálního akademického prostoru a jeho neutrality, nikoli o souhlas s agresí či odmítnutí pomoci Ukrajině. Nejde ani o podporu nenávisti či populismu," uvedla Willi.
Případy, kdy akademický senát některé z veřejných vysokých škol rozhodl o odvolání rektora, jsou vzácné. Dosud posledním odvolaným rektorem byl loni v květnu rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček. Na podzim 2024 se schylovalo k rozhodnutí o odvolání tehdejší šéfky pražské Akademie výtvarných umění (AVU) Marii Topolčanské, ta ale ještě před hlasováním akademického senátu v říjnu sama odstoupila z funkce.
