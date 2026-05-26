0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 17:05

Prezident Pavel odvolal rektorku JAMU, žádal to po něm tamní akademický senát

Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Barbaru Mariu Willi z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), uvedl dnes v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Školu zatím dále vede Willi a připravuje předání agend.

Návrh na odvolání rektorky JAMU kvůli výhradám k řízení školy schválil akademický senát v dubnu. Pro její odchod hlasovalo devět členů z 12. Důvodů k odvolání rektorky bylo více, ale zásadní bylo nefunkční řízení školy, řekla tehdy ČTK předsedkyně akademického senátu Petra Vodičková.

"V této době čekání na doručení odvolání pokračuji krok za krokem a držím jasný směr, který je pro naši instituci dlouhodobě důležitý. S plnou odpovědností vedu akademii a předání agend k cíli, který sdílíme: k prostředí založenému na profesionalitě, respektu a stabilitě," uvedla Willi na facebooku.

Prezident jmenoval Willi rektorkou letos v lednu, funkci převzala od divadelního režiséra a dramaturga Petra Michálka. Z dokumentů, které jsou dostupné v informačním systému JAMU, plyne, že část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo například o sejmutí ukrajinské vlajky z budov JAMU, odchod kvestorky Dany Horníčkové, způsob řízení školy či obsazení prorektorských pozic. Akademický senát divadelní fakulty už dříve vyjádřil silné obavy z ohrožení stability JAMU.

"Zásadní bylo, že rektorka nedokázala představit funkční tým. Spolupracovala pouze s jedním prorektorem, který navíc skončí k 30. září. Byl to nedostačující a nefunkční stav. Zaměstnanci nebyli řízeni a chyběli partneři pro vnější instituce," řekla v dubnu Vodičková. Připustila, že zákon nestanoví, jak má vedení vypadat, ale rektorka podle ní opakovaně vyjadřované obavy senátu odrážela s tím, že na vytvoření vedení pracuje. "Říkala, že už má jména na prorektorská místa, ale že nám je nesdělí. A dosud žádné jméno nepředstavila," řekla Vodičková.

"Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o 'ideální' struktuře," uvedla tehdy Willi v odpovědích na otázky akademického senátu.

Sejmutí vlajek vysvětlila tím, že není dosud rozhodnutá, jakou formou má JAMU vyjádřit nesouhlas s agresí na Ukrajině - zda právě prostřednictvím vlajek, či jinou symbolickou formou. "Z právního hlediska šlo o legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické podoby oficiálního akademického prostoru a jeho neutrality, nikoli o souhlas s agresí či odmítnutí pomoci Ukrajině. Nejde ani o podporu nenávisti či populismu," uvedla Willi.

Případy, kdy akademický senát některé z veřejných vysokých škol rozhodl o odvolání rektora, jsou vzácné. Dosud posledním odvolaným rektorem byl loni v květnu rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček. Na podzim 2024 se schylovalo k rozhodnutí o odvolání tehdejší šéfky pražské Akademie výtvarných umění (AVU) Marii Topolčanské, ta ale ještě před hlasováním akademického senátu v říjnu sama odstoupila z funkce.

čřk, tb

↓ INZERCE