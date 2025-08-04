Bývalí šéfové izraelské armády, Mossadu a Šin Betu vyzvali k ukončení války v Gaze
Asi 600 bývalých vysoce postavených představitelů izraelské armády, tajných služeb, policie a diplomacie vyzvalo v otevřeném dopisu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyvinul tlak na izraelskou vládu a zastavil válku v Pásmu Gazy. V dopise zveřejněném v noci na dnešek uvádějí, že válka v pásmu začala jako obranná a spravedlivá, ale již dosáhla všech vojenských cílů a spravedlivou být přestala. Mezi signatáři dopisu je pět bývalých šéfů rozvědky Mossad, tři bývalí šéfové kontrarozvědky Šin Bet a pět bývalých náčelníků štábu izraelské armády.
Izraelská armáda v Pásmu Gazy podle signatářů dosáhla dvou cílů, které lze zajistit vojenskou silou, a to zničení vojenských schopností hnutí Hamás a rozložení jeho vlády v pásmu. Třetího cíle, který je podle nich nejdůležitější, tedy návratu všech izraelských rukojmí, lze dosáhnout pouze dohodou. Válka podle nich mohla být ukončena už před více než rokem. Tím, že nadále pokračuje a přestala být spravedlivou, vede Izrael ke ztrátě bezpečnosti a identity. Signatáři se na základě svých zkušeností domnívají, že Hamás pro Izrael již nepředstavuje strategickou hrozbu. Zbylí výše postavení operativci Hamásu podle nich mohou být dopadeni později, ale zadržovaní rukojmí již nemohou dále čekat.
Vůdčí signatáři dopisu také zveřejnili video s obdobným obsahem. "V současnosti máme vládu, kterou mesianičtí fanatici vedou iracionálním směrem," prohlásil jeden z nich. "Válka bez politického cíle znamená jasnou porážku," dodal další. Již v dubnu zveřejnila tisícovka izraelských pilotů v záloze a ve výslužbě dopis vyzývající izraelskou vládu, aby zajistila návrat rukojmí z Pásma Gazy i za cenu okamžitého zastavení války s Hamásem. K příměří a jednání o propuštění rukojmí z pásma vyzvalo taktéž v dubnu také asi 200 armádních lékařů v záloze a přibližně 250 bývalých členů tajné služby Mossad včetně tří jejích bývalých šéfů.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví zabito přes 60 000 Palestinců a dalších skoro 150 000 bylo zraněno, uvedla agentura WAFA. OSN tato data považuje za spolehlivá.
čtk, maf