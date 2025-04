Útoky na Gazu problém s teroristy nevyřeší 

Mohl být částečně informovaný, něco mu mohli říct Trumpovi poradci před jejich společným vystoupením, kde to pak americký prezident pronesl. Co se týká samotného plánu – Palestinci z Gazy neodejdou, vždyť tam žijí už po generace. A co je ještě důležitější, kam by šli? Izraelská vláda řekla, že tomu, kdo chce opustit toto území, pomůže. Jenže co to přesně znamená? Když palestinská rodina s malými dětmi a několika kufry přijde na hranice s Izraelem, překročit je nesmí. Pomůžou jim izraelské úřady dostat se do Jordánska nebo Egypta? Pochybuji, že by to bylo možné, nebudou mít víza a Jordánsko ani Egypt je nebudou chtít. Takže pak řeknou, dobrá, vlastně nakonec půjdeme do Ameriky. Ale to je tentýž problém, bez povolení se tam nedostanou.