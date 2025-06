Můžete vědět všechno na světě, ale pokud to neumíte sdělit, lidi nezměníte

Má to dva hlavní důvody. Prvním je to, že oceán reguluje naše klima a již absorboval velké množství oxidu uhličitého, který jsme vyprodukovali. Kdyby tomu tak nebylo, planeta by už dávno byla mimo jakoukoli kontrolu. Druhým je to, jak rychle se dokáže ekosystém oceánu uzdravovat. Život v pobřežních vodách se může obnovit mnohem rychleji než život na souši. Dám příklad. Právě teď v době našeho rozhovoru jsem ve Walesu ve Velké Británii. Kdybychom tady vyňali z běžného hospodaření kus zemědělské půdy a nechali ji padesát let netknutou, začal by se na ní pomalu obnovovat lesní porost, ale ani zdaleka by to nepřipomínalo původní les. Pokud bychom ponechali bez zásahů pobřeží a vůbec bychom ve vodách nerybařili, chaluhový les a mořská tráva by zde vyrostly už za patnáct let. Zotavení oceánu je velmi rychlé, a pokud mu k tomu dáme prostor, může být naším velkým spojencem v boji s klimatickou krizí.