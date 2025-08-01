Budapešťský starosta se dostavil k výslechu kvůli červnovému pochodu hrdosti. Mohl by mu hrozit až rok vězení
Opoziční starosta Budapešti Gergely Karácsony se dnes dostavil před policejní vyšetřovatele, kteří si jej předvolali k výslechu kvůli uspořádání červnovému pochodu na obranu práv sexuálních menšin (LGBT) v maďarském hlavním městě navzdory oficiálnímu zákazu. Starostu přišlo podpořit několik stovek jeho přívrženců.
"Během pochodu jsme mnozí z nás dali světu najevo, že v Budapešti nelze zakázat ani svobodu, ani lásku. A pokud je nelze zakázat, nelze je ani potrestat," řekl starosta, v tričku s erbem hlavního města a v duhových barvách. Pokud by policie starostu obvinila z organizace zakázaného shromáždění, mohl by mu hrozit až rok vězení.
Přestože se vláda konzervativního premiéra Viktora Orbána snažila akci zakázat, na červnový pochod dorazil rekordní počet lidí a akce se přeměnila v obří protivládní demonstraci.
Podle organizátorů pochodovalo 28. června maďarským hlavním městem více než 200.000 lidí, což je rekordní mobilizace tváří v tvář bezprecedentnímu porušování práv LGBT+, které odsoudila Evropská komise, napsala dříve AFP. Dodala, že "nacionalistický premiér Orbán, který roky útočí na práva LGBT+ komunity pod záminkou ochrany dětí", prosadil v polovině března zákon zakazující jakékoli demonstrace, které by nezletilé vystavovaly homosexualitě či transgender identitě. Policie shromáždění zakázala, ale starosta označil pochod za městskou akci, která podle něj nevyžaduje žádné další oficiální povolení.
Starosta po dnešním výslechu podle agentury MTI uvedl, že je podezřelý z porušení zákona tím, že organizoval akci, kterou policie zakázala, a tím, že vybízel lidi, aby se zúčastnili. Výslech označil za "směšný", protože v hlavním městě neplatí žádná pravidla omezující svobodu shromažďování, a proto nebylo možné, aby nějaká pravidla porušil. Vyšetřování označil za neopodstatněné a dodal, že podá stížnost.
čtk, tb