Britský premiér Starmer vyzval k vyšším dodávkám střel dlouhého doletu Ukrajině
Britský premiér Keir Starmer v pátek po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Londýně vyzval k posílení dodávek střel dlouhého doletu pro Kyjev, který se brání od února 2022 ozbrojené agresi Ruska.
"Máme před sebou opravdu důležité úkoly," řekl Starmer Zelenskému a znovu ho ujistil o britské podpoře. "Myslím, že tento týden můžeme opravdu zatlačit na ruskou ropu a plyn," uvedl Starmer a dodal, že tento týden se už podařily obrovské kroky. "Můžeme ale udělat víc v oblasti navýšení kapacit, zejména prostředků dlouhého doletu," řekl britský premiér.
Starmer Zelenského přivítal před sídlem britských premiérů v Downing Street 10 objetím. Pak spolu jednali u oběda. Odpoledne se k nim připojí další lídři takzvané koalice ochotných, tedy států podporujících bránící se Ukrajinu. Ukrajinský prezident doufá, že dnes bude moci navázat na čtvrteční summit EU v Bruselu. Uvedl například, že je velmi spokojen s pokrokem, kterého bylo dosaženo v oblasti posílení protivzdušné obrany Ukrajiny.
Zelenský se už dopoledne sešel s králem Karlem III. Před jednáním koalice ochotných má ještě hovořit s dánskou premiérkou Mette Frederiksen, nizozemským premiérem Dickem Schoofem či generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem; do této diskuse se podle BBC přes videospojení zapojí také francouzský prezident Emmanuel Macron.
K jednání koalice ochotných se pak online připojí zástupci více než dvou desítek zemí, za Česko to bude premiér Petr Fiala. Večer bude společná tisková konference Zelenského, britského premiéra a generálního tajemníka NATO.