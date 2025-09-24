Benátská komise varuje Slovensko před diskriminací na základě pohlaví
Zakotvení striktně binárního chápání pohlaví ve slovenské ústavě by nemělo vést k ospravedlnění diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity, vzkázali Slovensku odborníci na ústavní právo Rady Evropy. Stanovisko takzvané Benátské komise, která je poradním orgánem Rady Evropy, bylo zveřejněno den předtím, než by měli slovenští poslanci hlasovat o novele ústavy, kterou premiér Robert Fico dříve označil za hráz proti progresivismu.
Benátská komise se vyjádřila hned k několika změnám, které Slovensko navrhuje. Týkají se mimo jiné národní identity, náhradního mateřství či rovného odměňování. "Komise vítá záruky stejné odměny pro muže a ženy v článku 36 Ústavy jako důležitý krok k rovnosti žen a mužů," uvedla komise v prohlášení.
Výhrady nicméně vyjádřila k navrhovanému článku 7 Ústavy, který říká, že si Slovenská republika zachovává svrchovanost zejména v otázkách národní identity, spočívající zejména v základních kulturních a etických otázkách. Podle expertů je potřeba zajistit, aby definice slovních spojení "národní identita" a "kulturní a etické otázky" nevytvářely konflikt se stávajícími mezinárodními závazky Slovenska, například se Smlouvou o Evropské unii či Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.
Delegace Benátské komise navštívila Slovensko 21. a 22. srpna a setkala se se zástupci úřadu vlády a ministerstev, ale i s představiteli soudů či občanských společností. Další on-line setkání se uskutečnilo 11. září se zástupci parlamentní většiny a opozice.
"Pokud jde o ústavní zakotvení striktně binární definice pohlaví v novém článku 52a Ústavy, Benátská komise na základě judikatury Evropského soudu pro lidská práva shledává, že volba uznání třetího nebo neutrálního pohlaví spadá do prostoru pro uvážení Slovenské republiky," stojí v prohlášení expertů. Komise však "varuje, že zakotvení striktně binárního chápání pohlaví v Ústavě by nemělo vést k ospravedlnění diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity v následných právních předpisech nebo státních opatřeních".
Úřad slovenské vlády v reakci vyjádřil přesvědčení, že návrh novely ústavy posiluje ochranu tradičních hodnot a národní identity, aniž by to bylo v konfliktu s mezinárodními závazky země. "K otázce národní suverenity a ústavní nadřazenosti úřad vlády odmítá obavy Benátské komise z vágních formulací. Rozhodování o kulturně-etických otázkách patří do výlučné kompetence národního zákonodárce ve smyslu sebeurčení a demokracie," uvedl v prohlášení.
Poradní orgán Rady Evropy rovněž vyjádřil lítost nad tím, že se během legislativního procesu na Slovensku neuskutečnily dostatečně široké a inkluzivní konzultace a debaty zejména o kontroverzních otázkách. Úřad vlády naopak tvrdí, že předloha byla předmětem veřejné diskuse, prošla standardním legislativním procesem s dostatečnými lhůtami a možnostmi zapojení všech příslušných subjektů.
Konečné hlasování o novele ústavy bylo původně plánováno už v červnu. Vládní koalice ho ale tehdy odložila, neboť neměla jistotu, že návrh ve 150členné sněmovně získá potřebných alespoň 90 hlasů.