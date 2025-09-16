0:00
Astrounat Brázda
Běloruský diktátor Lukašenka měl omilostnit dalších pětadvacet lidí, držených ve vězení kvůli jejich názorům

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko podepsal výnos o udělení milosti 25 vězňům, oznámila dnes podle tiskových agentur Lukašenkova kancelář. Mezi omilostněními jsou i političtí vězni, ale přesný počet ještě není znám, protože seznam omilostněných nebyl zveřejněn, napsala agentura AFP s odvoláním na nevládní organizaci na ochranu lidských práv Vjasna. Soud v Minsku dnes poslal na čtyři roky do vězení novináře přispívajícího do nezávislých médií.

"V předvečer svátku národní jednoty Alexandr Lukašenko rozhodl o omilostnění 25 lidí, a to včetně odsouzených za extremistickou činnost," uvedla tisková služba hlavy běloruského státu podle agentury Interfax.

Mezi omilostněnými je 12 žen a 13 mužů; 19 lidí je mladších 40 let. Mnozí mají děti, jedna odsouzená je matkou více dětí. Jeden z omilostněných spáchal trestný čin ještě před dosažením plnoletosti, dodal Interfax.

"Všichni přiznali vinu, vyjádřili lítost nad tím, co spáchali, a zavázali se vést život v souladu se zákonem," zdůraznilo komuniké.

Soud v Minsku dnes naopak poslal na čtyři roky za mříže novináře Ilhara Iljaše, spolupracujícího s nezávislými médii, informoval server Radia Svoboda. Novinář se podle soudce provinil "diskreditací" země a "extrémistickou činností". Původně byl také obviněn ze shromažďování informací pro zahraniční zpravodajské služby a z komentování dění v ukrajinských médiích. Iljaš, zadržený loni v říjnu, do července 2021 pracoval pro televizi Belsat, později byl na volné noze.

čtk, tb

