Babiš: Prezidentovi dáme hotové programové prohlášení, nechci rozpočtové provizorium
Prezident Petr Pavel dostane programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů k dispozici, až bude hotové, informoval po ranní schůzce s hlavou státu předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Na více než hodinovém jednání na Pražském hradě informoval prezidenta o vývoji rozhovorů o vzniku nové vlády. Babiš odmítl říct, zda ho Pavel pověřil sestavením kabinetu, je to podle něj kompetence prezidenta, který se dnes chystá vyjádřit.
ANO, SPD a Motoristé podle Babiše budou dál jednat o textu koaliční smlouvy a programového prohlášení. Teprve po dokončení obou dokumentů se chystá Babiš předložit prezidentovi návrh na personální obsazení vlády. Pavel podle předsedy ANO bude chtít pravděpodobně se všemi uchazeči jednotlivě mluvit.
Babiš řekl, že Pavla informoval o vývoji jednání. ANO, SPD a Motoristé se nejprve po sněmovních volbách domluvili na rozdělení ministerských postů, v posledním týdnu se věnovali programovým otázkám. "Znovu zasedneme ve středu a budeme pokračovat v jednání o programovém prohlášení," uvedl Babiš. Asi dva nebo tři rozpory v programu mezi stranami zůstávají.
Pavel dostane dokument k dispozici, až bude hotový, dodal Babiš. V pondělí prezidenta informoval mimo jiné o programových prioritách budoucí vlády v oblasti zahraniční politiky. "Pan prezident byl myslím spokojený," řekl. Pavel v nedávném prohlášení zdůraznil, že program nové vlády by měl klást důraz na české zakotvení v EU, zahraniční politiku zaměřenou na lidská práva či členství v NATO.
Pravděpodobný budoucí premiér také uvedl, že se nezruší ministerstvo pro místní rozvoj. Personální obsazení ministerstev Babiš navrhne hlavě státu ve chvíli, kdy vznikající vláda dopracuje programové prohlášení i koaliční smlouvu a ve Sněmovně se spustí jednání o státním rozpočtu na příští rok. "Potom pan prezident asi bude chtít s každým kandidátem mluvit a pak se uvidí, jak to všechno dopadne," uvedl.
Po jednaní také řekl, že mávrh státního rozpočtu na příští rok upravený podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů by měla Sněmovna schválit letos, aby na začátku roku 2026 nehospodařilo Česko v rozpočtovém provizoriu. a znovu apeloval na nynější kabinet premiéra Petra Fialy (ODS), aby návrh rozpočtu dolní komoře znovu předložil.
"Je důležité, aby rozpočet byl schválen ve třetím čtení ještě tento rok, nechceme to provizorium," uvedl Babiš. Místopředsedové ANO Alena Schillerová a Karel Havlíček ještě nedávno rozpočtové provizorium zkraje roku připouštěli.
Fialova vláda dosud považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu Sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Fiala nedávno uvedl, že jeho kabinet na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a pak rozhodne, jestli má smysl rozpočet do Sněmovny znovu posílat. ANO se podle něj svými výzvami k novému předložení rozpočtu snaží zamlžit fakt, že nemá svůj návrh rozpočtu, jak slibovalo před volbami. čtk