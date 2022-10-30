Hra o trůny
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Kultura3 minuty
Solidarita Hry o trůny s uprchlíky rozlítila fanoušky
Michal Ischia17. 3. 2016
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Hra o trůny zná svého vítěze
Magazín Time ho označil za amerického Tolkiena a zařadil ho v roce 2011 mezi sto nejvlivnějších lidí světa. Jeho stěžejního literárního díla se prodalo na 15 milionů výtisků. Televizní adaptace si podmanila miliony diváků a je druhým nejsledovanějším seriálem v historii HBO.
Michal Ischia29. 3. 2013