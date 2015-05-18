Nicol Staňková

14napsaných článků
Rozhovor s autory blogu Prigl, který byl nominován na Magnesii Literu
Co znamená být amatérským překladatelem titulků neboli fansubberem
S režisérem dokumentu o profesionálních hráčích počítačové hry Starcraft v Jižní Koreji
Brněnská knihovna půjčující módu končí, ale zakladatelky budou sdílet a recyklovat dál
Anketa mezi žurnalisty: Jak odpovídá seriál o práci v redakci novin vašim zkušenostem
S Jiřím Trávníčkem o tom, jak si kupujeme a vybíráme knihy
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