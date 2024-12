Ateliér Josefa Bolfa

„Už jsou to spíš jizvy než rány. Protože když si tu otevřenou ránu na obraze zpracuji, zažiji ji znova a ona se tím jakoby zacelí,“ vypráví Josef Bolf před jedním z nových obrazů, na kterém je na pozadí z paneláků zachycený rybník, do kterého se jako malý chodil koupat. A vzápětí ocituje text perského básníka ze 13. století Džaláleddína Balchího Rúmího: „Neodvracej pohled. / Dál se dívej na obvázané místo. / Právě tam do tebe vstupuje světlo.“