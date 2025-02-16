Fosilní paliva

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Existuje odvětví, které zhltá podobně vody jako farmaření a může za víc emisí než letecká a námořní doprava dohromady
Jak experti vidí život v Česku za deset let. Velká anketa Respektu o budoucnosti země.
Jak Češi dojednali konec spalovacích motorů a pak zařadili zpátečku
Po zklamání z malého pokroku klimatických jednání přichází jedna velká novinka z Indického oceánu
Stav ochrany klimatu nahrává radikalismu. Ten ale v demokracii stejně nepomůže.
Kdy má smysl zasahovat do cen u českých pump
Invaze na Ukrajinu zdůrazňuje nutnost urychlit odklon od fosilních paliv
Co dělat, když politika při řešení globálního oteplování selhává