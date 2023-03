Biden povolil těžit ropu uprostřed aljašské Arktidy

Joe Biden míří na stále tenčí led a zároveň do politického středu. Během své předvolební kampaně se svatosvatě dušoval, že s licencemi na další těžbu ropy v Americe je konec. „Žádná další těžba na území v rukou státu už nebude, tečka. Tečka, tečka, tečka,“ prohlásil doslova (a teď na to pohoršeně vzpomíná text v The New York Times). Minulý týden nicméně zavanul všem, kdo tomu uvěřili, do tváří ledový vzduch arktické reality. Bidenova vláda povolila soukromé firmě ConocoPhillips těžbu ropy v rámci projektu Willow na severu Aljašky.

Nejedná se o nic zanedbatelného. Ropa se uprostřed aljašské divočiny bude těžit minimálně dalších třicet let, její objem by měl představovat až 40 procent veškeré těžby v tomto arktickém státě. Vznikne 700 kilometrů nových zpevněných cest, vytěženou surovinu přivede do přístavů 450 kilometrů nových ropovodů. Protože se bude stavět v oblasti, v níž vlivem klimatické změny dochází již nyní k tání permafrostu, bude potřeba využít speciální technologie, která bude měknoucí půdu chladit. Podle analýzy vypracované americkou vládou uvolní ropné produkty vytěžené v rámci projektu do ovzduší více než 280 milionů tun skleníkových plynů, což je prý ekvivalent 9,2 milionu nových automobilů se spalovacím motorem nebo 70 nových tepelných elektráren.