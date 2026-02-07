Vary 1: Novinky režisérských es, kontroverzní filmy i černí koně. Co si letos nenechat ujít
Deset tipů z programu 60. ročníku festivalu (použitelných i po něm)
Jedenáct sekcí. Přes sto třicet filmů. Program karlovarského festivalu, jehož 60. ročník začíná v pátek 3. července, může jako každý rok připomínat lehce odstrašující labyrint plný slepých uliček. Vybraná desítka filmů může posloužit jako počáteční průvodce. Zahrnuje české tituly, hity i kontroverzní snímky ze zahraničních festivalů, dokumenty, návraty výrazných osobností, ale také snímky z okrajů, které by se mohly stát černými koňmi festivalu.
Mistryně (Bohdan Karásek, Česko, 2026) V hlavní soutěži karlovarského festivalu jsou letos dva české filmy – Chica Checa a Pramen. Nicméně většina ostatní tuzemské produkce vybraná na přehlídku se objeví v nesoutěžní části programu. V sobotu bude mít premiéru ve velkém sále Thermalu teenagerský seriál České televize Filter. Dokumentární portrét Robert Richardson: Bílý ďábel Jany Hojdové si vysloužil ten samý den Zvláštní uvedení. Kameraman Olivera Stonea nebo Quentina Tarantina snímek osobně doprovodí. Ve stejné sekci je uveden i druhý film osobitého scenáristy a režiséra Bohdana Karáska Mistryně. Karásek už ve svém debutu Karel, já a ty jasně ukázal výjimečný talent pro autentický dialog, jímž silně i křehce na plátno prostupují emoce jeho hrdinů a před očima se odehrává život ve své nepředvídatelnosti. V prvním případě šlo o třicátníky tápající ve vztazích, v novince se postavy posunuly dál do středního věku. Tomu odpovídá i druh emočního bloudění a vkrádajících se otázek. Úspěšná lékařka Monika (Marie Švestková) žije ve spokojeném vztahu a čeká vytoužené dítě. O novinu se podělí s bývalým manželem (Jiří Havelka), s nímž má nadále dobrý vztah, ale rozešli se i proto, že se jim rodinu mít nepodařilo. Jejich krátká káva se však protáhne do pomalé celodenní procházky městem. Podobně jako u jeho oblíbeného autora Érica Rohmera, i u Karáska se procházka a dialog mění v kontemplaci o existenci, v níž problikávají nečekaná citová prolnutí i otázka „co by, kdyby“. Dramatická komedie režiséra výrazné filmařské inteligence a vnímavosti by se pro milovníky kinematografie mohla stát nečekaným objevem festivalu.
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