Ranní postřeh Petrose Michopulose: Nikdo není tak bohatý, aby si mohl koupit vlastní minulost. Ani Filip Turek ne

Každý, kdo vstoupí do veřejného života nebo do politiky, by si měl tento jeho citát nechat vyvěsit nad dveře své kanceláře. Každý by si měl uvědomit, že vstupem do politiky se stává veřejným majetkem všech. A ne jenom on, ale celý jeho život. Minulý i ten budoucí. Mnoho politiků si to není ochotno přiznat a my pak následně musíme strpět jejich pláč nad tím, že veřejnost zajímá jejich život. Voliči totiž ve volbách nevolí jen osobu nabízenou ve volební kampani, aby se nám zalíbila. Volí si i příběh politika. Mnohdy je to příběh přikrášlený politikem a jeho týmem a my voliči to akceptujeme. Mnohdy je to ale i příběh, který vyjde najevo až po zvolení a my voliči chceme vědět všechny jeho detaily i temná zákoutí.