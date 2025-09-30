0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí30. 9. 20255 minut

Putin tvrdí, že Rusko vzkvétá, ale škrtá vojenský rozpočet. Jeho zemi dochází dech a válku si nemůže dovolit

A tak se Rusové připravují na to, že v příštích letech ji budou platit ze svých vlastních kapes

Wacław Radziwinowicz
,
Gazeta Wyborcza

Válka pro Rusko zůstává prioritou. Nedávno ohlášený návrh ruského státního rozpočtu to dokládá. Ale válečné výdaje se snižují. Putin si válku nemůže dovolit. A nejenom ji.

Strohá čísla mluví jasně. Letos Moskva vyčlenila na vojenské účely 13,5 bilionu rublů (oficiálně, protože výdaje na válku se už dávno vymkly kontrole). V roce 2026 na ně plánuje ministerstvo financí vyhradit 12,6 bilionu rublů. Co je zajímavé – ušetřená částka, asi bilion –, byla přesunuta do kolonky „vnitřní bezpečnost“, tedy směrem k policajtům všeho druhu. To může znamenat, že úřady počítají se zhoršením společenské nálady a s protesty.

Plánované snížení nezahrnuje jen zmíněný bilion, tedy zhruba 7,5 procenta celkového rozpočtu. Při devítiprocentní inflaci se válečný rozpočet reálně snižuje přibližně o sedminu. A to v době naplno běžící těžké a stále se rozšiřující války. Zkušení ekonomové předpovídali, že v téhle situaci Kreml navýší válečný rozpočet na 17 bilionů rublů.

↓ INZERCE

Z odhadů různých finančních institucí vyplývá, že i tak bude mít stát rekordně vysoký deficit – 4,6 bilionu rublů. (A vládní plán pro rok 2025 počítal se schodkem 1,5 bilionu. Bude tedy nejméně třikrát vyšší oproti cílům.) Generálové budou protestovat. Putin jim až dosud sliboval, že na válku bude dávat „v souladu s potřebami“. Tedy tolik, kolik si řeknou.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články