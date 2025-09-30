Putin tvrdí, že Rusko vzkvétá, ale škrtá vojenský rozpočet. Jeho zemi dochází dech a válku si nemůže dovolit
A tak se Rusové připravují na to, že v příštích letech ji budou platit ze svých vlastních kapes
Válka pro Rusko zůstává prioritou. Nedávno ohlášený návrh ruského státního rozpočtu to dokládá. Ale válečné výdaje se snižují. Putin si válku nemůže dovolit. A nejenom ji.
Strohá čísla mluví jasně. Letos Moskva vyčlenila na vojenské účely 13,5 bilionu rublů (oficiálně, protože výdaje na válku se už dávno vymkly kontrole). V roce 2026 na ně plánuje ministerstvo financí vyhradit 12,6 bilionu rublů. Co je zajímavé – ušetřená částka, asi bilion –, byla přesunuta do kolonky „vnitřní bezpečnost“, tedy směrem k policajtům všeho druhu. To může znamenat, že úřady počítají se zhoršením společenské nálady a s protesty.
Plánované snížení nezahrnuje jen zmíněný bilion, tedy zhruba 7,5 procenta celkového rozpočtu. Při devítiprocentní inflaci se válečný rozpočet reálně snižuje přibližně o sedminu. A to v době naplno běžící těžké a stále se rozšiřující války. Zkušení ekonomové předpovídali, že v téhle situaci Kreml navýší válečný rozpočet na 17 bilionů rublů.
Z odhadů různých finančních institucí vyplývá, že i tak bude mít stát rekordně vysoký deficit – 4,6 bilionu rublů. (A vládní plán pro rok 2025 počítal se schodkem 1,5 bilionu. Bude tedy nejméně třikrát vyšší oproti cílům.) Generálové budou protestovat. Putin jim až dosud sliboval, že na válku bude dávat „v souladu s potřebami“. Tedy tolik, kolik si řeknou.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu