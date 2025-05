Média veřejné služby a proč je mít

Nedávno jsme si připomínali osmdesáté výročí od konce nejničivějšího válečného konfliktu v historii lidstva. Dodnes se mnozí ptáme, jak to lidé lidem mohli udělat nebo co je spouštěčem tak strašného běsnění a zda se to dalo zastavit. Je správné se na to ptát právě nyní, kdy jsme procitli z iluze, že se to nemůže opakovat.