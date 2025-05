Hunger Games v podání špiček strany Smer

„Mysleli si, že nás zlomí. Ale ne, nikdy nás nezlomí. Protože my jsme Smer. My jsme mír, zatímco oni jsou válka. My jsme zdravý rozum, zatímco oni jsou nenávist. My jsme vlastenci, zatímco oni slouží globálním mocnostem. Přátelé, my jsme Robert Fico, oni jsou Cintula. Ať žije Robert Fico, ať žije Slovensko, ať žije Smer!“