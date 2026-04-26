307 článků
Příběh čerstvě stoletého dřevěného hrdiny, který v plné síle přežil nacisty i komunisty
S Magdalénou Sidonovou o Zábradlí jako nejlepším divadle, zvědech jejího otce a o stárnutí, které jí dává obrovskou svobodu
Ze speciálního vydání textů NYT: Máme tu politiky, kteří jako by vládli z divadelních prken: lžou, na kritiku reagují vztekem, svou moc prosazují bez zábran. Z reality se stala reality show
Co vidět v zimní sezoně 2025/206
Výrazný divadelní režisér Michal Hába startuje novou sezonu v ústeckém Činoherním studiu v roli uměleckého šéfa
Na Jižním Městě probíhá unikátní experiment, kterého se účastní i Dejvické divadlo