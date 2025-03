Kultura/mix

Retrospektivu francouzského režiséra Michela Gondryho nabídnou letošní Dny evropského filmu. Vedle filmů Nauka o snech nebo Věčný svit neposkvrněné mysli přehlídka promítne i jeho videoklipy. Ve výběru současné evropské tvorby se objeví například houbařská kriminálka Françoise Ozona Když přichází podzim, nový film Andrey Arnold Ptáče nebo novinka veterána ostrovní kinematografie Mikea Leigha – drama Kruté pravdy. Dny evropského filmu se konají od 2. do 8. dubna v Praze, od 2. do 16. dubna v Brně a od 12. do 16. dubna v Ostravě.

