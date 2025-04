Kultura/mix

Mladík s intenzivním pohledem přišel k filmu z klasického divadla. Debutoval v parodii na špionážní filmy Přísně tajné! (1984). O rok později se objevil ve studenoválečné komedii Skutečný genius a pak jako arogantní letec Tom Kazansky v Top Gun. Hvězdu z něj ale udělala až o pět let později role frontmana Jima Morrisona v životopisném filmu o kapele The Doors, kde uplatnil i svůj pěvecký talent. Dva roky nato si zahrál Elvise Presleyho v gangsterské Pravdivé romanci. V polovině devadesátých let absolvoval test komerční přitažlivosti jako netopýří muž v Batman navždy, tato role ale nepatří k jeho nejlepším. Líp se mu dařilo ve variacích na chladného Kazanského. V krvavém westernu Tombstone (1993) ztvárnil Doca Hollidaye, zahrál si také s Al Pacinem a Robertem De Nirem v Nelítostném souboji. Jeho postavy byly často charismatické, ale emočně odtažité. Široký herecký rejstřík ukázal v dalších projektech jako Pollock, Salton Sea nebo Alexander Veliký. Jeho poslední rolí byl v roce 2022 dojemný návrat do světa elitních pilotů ve snímku Top Gun: Maverick. jb