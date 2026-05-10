Divadlo – premiéry a festivaly
Respekt Sezona jaro-léto 2026
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 20/2026.
Majáky na konci světa Malé divadlo – Jihočeské divadlo České Budějovice, České Budějovice, 1. 5.
Uprostřed rozbouřeného moře ční majáky. Za jejich světlem připlouvají zbloudilé lodě, podmořské nestvůry i mořské panny. Na vodní hladině jihočeského rybníka ožijí příběhy podle skutečných i smyšlených námořnických báchorek sahajících až do dob, kdy bylo moře jen nepopsanou modrou plochou na papírových mapách. Výpravná inscenace inspirovaná technikou vietnamského vodního loutkového divadla přenese diváky z budějovického parku Stromovka až na mořské útesy, kde z vln vystupují ty nejdivočejší představy suchozemců. Premiéra proběhne v rámci divadelního festivalu Jižní Svéráz.
Posviťme si na světlo Plzeňské divadlo Alfa, Plzeň, 1. 5.
Jeden den v životě malého dítěte, které různé druhy světla provázejí od rána do večera: od probuzení do spánku, uvnitř i venku. Režisér Jiří Ondra a scénograf Karel Czech otevřou v Alfě světelnou laboratoř, v níž se malí i velcí diváci budou moci zapojit do společného zkoumání fascinujících světelných zázraků.
