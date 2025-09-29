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Vláda nevysvětlila smysl stavby dalších jaderných bloků
Kdyby se někomu podařilo otevřít s veřejností skutečnou debatu a přinést konkrétní nápady na zlepšení situace v Česku, mělo by to nejen dlouhodobější, ale i přínosnější efekt
Dostatek elektřiny má zajistit drahá jaderná energie
Zisk elektrárenské firmy není žádný hřích, ale užitečný zdroj peněz
I ČEZ jde s cenou pod vládní strop, ale má to háček — musí se dlouho čekat
Miliardář Křetínský stěhuje firmu kvůli nové dani do zahraničí a testuje tak hranice solidarity v krizi
Jaké jsou nástrahy vlasteneckého nápadu nechat si levnou českou elektřinu pro sebe
Cenové stropy na energie pomůžou zklidnit náladu a vyhrát válku, což je teď hlavní
Co sledovat, až se bude tento týden dolaďovat zlevnění energií
Bez pomoci by jejich elektrárny mohly padnout, vláda může chtít na oplátku slevy
Ceny elektřiny lze zkrotit i jinak než centrálním plánováním