Osud bosenských řek je dalším tragickým příběhem téhle země

Třeba v roce 1984 získali sportovci v Los Angeles osmnáct medailí a Jugoslávie byla devátou nejúspěšnější zemí. Ve stejném roce se mimochodem konaly i zimní olympijské hry – a to právě v Jugoslávii, v Sarajevu. Byla to obrovská sláva: lidé tehdy souhlasili s tím, že se vzdají malé části svých platů po dobu čtyř let, aby se olympiáda vůbec mohla pořádat.