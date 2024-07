Nejhustší olympioniky má Balkán

Chorvatsko už má bronz, získal ho střelec Miran Maričić. Olympijskou medaili by do Chorvatska mohli opět přivézt bratři veslaři Martin a Valent Sinkovićovi, kteří byli úspěšní už na hrách v Riu, Londýně i Tokiu (dvě zlaté a jedna stříbrná). Osmnáctiletá plavkyně Lana Pudar, o které jsem psala minule, se těsně neprobojovala do semifinále 100 metrů motýlka, ale ve stejné disciplíně na 200 metrů právě dnes uspěla - a postupuje dál. Kosovo zase doufá v medaili z juda, tu by mohla získat Distria Krasniqi. Osmadvacetiletá sportovkyně vyhrála zlato v Tokiu před třemi lety. Kosovo má zatím z olympiád jen dvě zlaté – přidalo se ale teprve v roce 2016.