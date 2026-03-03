Prezident přišel do sněmovny zakopat válečnou sekyru, ale Macinka nemá zájem
Hlava státu ve sněmovně vyzvala ke shodě na strategických prioritách a kritizovala rozpočet na obranu
Petr Pavel navštívil sněmovnu vůbec poprvé od podzimních voleb. Za poslanci přišel ve chvíli, kdy je velmi vypjatá situace na mezinárodním poli, a současně v momentu, kdy na domácí scéně došlo k částečnému uklidnění napjatých vztahů mezi Hradem a Strakovou akademií. Hlava státu před poslanci v úterý vystoupila s jasným vzkazem: přestože můžeme zastávat jiný názor, není to důvod k menší ochotě jednat. Prezident se už podle svého okolí nechce vracet ke konfliktu, který Motoristé odstartovali poté, co Pavel odmítal opakovaně jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Zároveň jsou prezidentovi blízcí spolupracovníci přesvědčeni, že Macinka bude minimálně v tiché válce pokračovat.
Což následně ministr zahraničí a šéf Motoristů předvedl na plénu, když si při prezidentově projevu listoval historickým výtiskem Rudého práva, dělal své pověstné grimasy a dával si záležet na tom, aby jeho nezájem o Pavlova slova všichni zaznamenali. Šéf diplomacie Respektu říká, že prezident je lídrem opozice. Když redakce namítá, že on sám se tak neprezentuje, a naopak se od této pozice distancuje, Macinka opakuje: „On sám mluví o tom, že je tu od toho, aby vyvažoval názory vlády, přeloženo do češtiny: já jsem tady hlavní opoziční lídr.“
Atmosféra Pavlovy návštěvy se nesla ve „státnickém duchu“. Nejdříve se sešel za zavřenými dveřmi s vedením Poslanecké sněmovny v čele s jejím šéfem Tomiem Okamurou, s nímž se neshodne ani na základních bezpečnostních otázkách. Jednání prý probíhalo profesionálním způsobem. Následně pak na plénu zejména Okamurově SPD hlava státu vzkázala, že součástí demokratických základů je pevné zakotvení Česka v Severoatlantické alianci, Evropské unii a zachování nezávislých veřejnoprávních médií.
