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Česko9. 10. 20266 minut

Prezident Petr Pavel nečekaně odvolil. Proč a kdy změnil názor?

Po vlně kritiky se narychlo vrátil z Maroka do Česka, na jeho rozhodnutí mělo vliv více lidí

Kristýna Jelínková
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Ondřej Kundra
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Ještě začátkem týdne prezident kvůli dvoutýdenní zahraniční dovolené v Maroku nepočítal s tím, že by byl o víkendu v Česku a zúčastnil se voleb do zastupitelstva ve svém bydlišti ve středočeském Černoučku, nakonec se však nečekaně vrátil. V pátek krátce před třetí hodinou odpoledne se objevil ve sportovním oblečení u volební urny a hodil do ní svůj hlas.

Původně Hrad oznámil, že se Petr Pavel voleb nezúčastní právě kvůli soukromé zahraniční cestě. Na poslední chvíli však změnil názor poté, co čelil kritice části veřejnosti a politiků. Už když odbor komunikace Kanceláře prezidenta republiky rozesílal na konci minulého týdne médiím tiskovou zprávu o tom, že Petr Pavel volit nebude kvůli chybnému plánování, byli zaměstnanci připraveni na vlnu kritiky. Prezidenta prý jeho tým dopředu upozorňoval, že rozhodnutí veřejnost přijme negativně, tvrdí zdroje Respektu. 

A to především kvůli tomu, že je to on, kdo vyhlašuje volby – a měl by tedy být schopen sladit si vše se svým kalendářem a dalšími aktivitami. Zvlášť když je termín voleb zákonem přesně daný na první říjnový víkend. Faktem je, že prezident se svými přáteli řešil odjezd už několik měsíců před tím, než došlo ke změně zákona o vyhlášení voleb (ten poprvé stanovil jejich přesné datum, dříve prezidenti měli větší časové rozmezí, na kdy je mohli vypsat). O souběhu se tak měl dozvědět, když už byla domluvená jeho cesta, jejímž cílem bylo ježdění auty v poušti.

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