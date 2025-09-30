0:00
Česko30. 9. 20254 minuty

Podle odhadů čeká vládní strany těžká porážka. Ale nálada u voleb nemusí být stejná jako tři dny před nimi

Jak vypadaly předvolební průzkumy v září 2021 a jak se lišily od hlasování

Marek Švehla

Dá se tři dny před volbami důvěřovat posledním volebním průzkumům? Experti i zkušenost z posledních sněmovních voleb ukazují, že šetření sestavovaná v posledním měsíci před volbami dobře vystihují voličské trendy, je ale třeba počítat s překvapením. 

Předně tvůrci volebních modelů do posledního týdne upozorňují, že letos máme zvýšený počet nerozhodnutých voličů. Možná až čtvrtina lidí odhodlaných volit se bude rozhodovat těsně před hlasováním. Neznamená to, že by se čtvrtina lidí měla rozhodnout zcela jinak, než jak vykazují průzkumy, ale nemálo z nich skutečně může posunout výsledky o jednotlivé procentní body, a tedy i poslanecké mandáty tím či oním směrem.  

Dalším faktorem je samozřejmě nepřesnost předvolebních odhadů, které pouze mapují okamžitou náladu veřejnosti. Podívejme se na průzkumy vytvořené na základě sběru dat během září 2021.   

Výsledek Babišova ANO některé průzkumy těsně před volbami 2021 spíše podhodnocovaly. Kantar tehdy uváděl 24,5 procenta, Data Collect 25 procent, Median 27 procent, STEM 27,3 procenta a model Seznam Zpráv sestavený na základě všech dostupných průzkumů referoval o 26,6 procenta. Výsledek hlasování ANO byl nakonec 27,1 procenta.  

