Dobrý předseda Tomio Okamura nebude říkat svoje názory na EU nebo NATO

Budoucí koalice pokračuje v dohodnutém jízdním řádu a zvolila šéfa SPD do čela sněmovny
Pravděpodobná budoucí vládní koalice ve středu složila první zkoušku jednoty a loajálnosti. Šéf SPD Tomio Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů a stal se podle plánu předsedou dolní komory. To znamená, že pro něj nehlasoval pouze jeden poslanec či poslankyně pravděpodobné budoucí vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD.
Šéf poslanců SPD Radim Fiala to navíc přičítá chybě při hlasování. “Myslím si, že to byla nějaká chyba lístku. Já jsem si myslel, že těch chyb bude víc - ono to pro poslance, kteří tu jsou první nebo druhý den, není úplně jednoduché vyplnit,“ říká pro Respekt s tím, že je to pro předsedu jejich strany je silný mandát a potvrzení toho, že budoucí koalice s deklarovanými 108 hlasy stojí na silných základech.
V podstatě labilní člověk
Před volbou byla u části poslanců budoucí vládní koalice v neoficiálních rozhovorech cítit nervozita, zda se v jejich řadách neobjeví zejména kolegové ANO, kteří by pro šéfa SPD nehlasovali. Volba byla tajná a rozhodně nešlo o technikálii. Sám Okamura navštívil před hlasováním poslanecké kluby ANO i Motoristů sobě, kde jim sdělil své vize. O setkání pak představitelé obou stran mluvili spokojeně.
