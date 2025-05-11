0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

My jedeme, a vy budete koukat
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko5. 11. 20256 minut

Dobrý předseda Tomio Okamura nebude říkat svoje názory na EU nebo NATO

Budoucí koalice pokračuje v dohodnutém jízdním řádu a zvolila šéfa SPD do čela sněmovny

Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Pravděpodobná budoucí vládní koalice ve středu složila první zkoušku jednoty a loajálnosti. Šéf SPD Tomio Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů a stal se podle plánu předsedou dolní komory. To znamená, že pro něj nehlasoval pouze jeden poslanec či poslankyně pravděpodobné budoucí vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD.  

Šéf poslanců SPD Radim Fiala to navíc přičítá chybě při hlasování. “Myslím si, že to byla nějaká chyba lístku. Já jsem si myslel, že těch chyb bude víc - ono to pro poslance, kteří tu jsou první nebo druhý den, není úplně jednoduché vyplnit,“ říká pro Respekt s tím, že je to pro předsedu jejich strany je silný mandát a potvrzení toho, že budoucí koalice s deklarovanými 108 hlasy stojí na silných základech. 

V podstatě labilní člověk 

↓ INZERCE

Před volbou byla u části poslanců budoucí vládní koalice v neoficiálních rozhovorech cítit nervozita, zda se v jejich řadách neobjeví zejména kolegové ANO, kteří by pro šéfa SPD nehlasovali. Volba byla tajná a rozhodně nešlo o technikálii. Sám Okamura navštívil před hlasováním poslanecké kluby ANO i Motoristů sobě, kde jim sdělil své vize. O setkání pak představitelé obou stran mluvili spokojeně.  

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články