Prostě tam být a balancovat mezi trapnem a humorem. Jak uspěl tiktokový účet ČT

„Tady tenhle účet mi dává chuť do života.“ - „Nikdy bych neřekl, že veřejná televize bude mít daleko lepší marketing než všechny komerční dohromady, dobrá práce“ - „Kdokoli vede tento účet, je dar od boha.“ To je jen malý výčet reakcí, které se objevují pod příspěvky oficiálního tiktokového účtu České televize. A oním „darem od boha“, který tento účet spravuje, je pětadvacetiletá Veronika Tichá, jíž se na zdejší tiktokové scéně podařila nevídaná věc: kombinace trendů této sociální sítě s aktuálním i archivním obsahem veřejnoprávní stanice.

Původně do ČT nastoupila jako stážistka v lednu 2021 s cílem pomáhat se střihem upoutávek na televizní program, které pak putovaly na sociální sítě. Na starost takt dostala natočit jedno z videí propagující taneční pořad Star Dance. „Nevím, jestli někdo nemohl, ale prostě jsem tam šla já,“ vzpomíná. Vzala telefon a udělala krátkou scénku s porotci soutěže. Pak natočila s porotci ještě jedno video, nadřízeným se líbilo a rozhodli se, že bude Veronika spravovat celý tiktokový profil Star Dance. „V té době moc lidí nevědělo, jak TikTok funguje, dali mi docela tvůrčí svobodu, ale musela jsem si to před nimi obhájit,“ říká.

Obhajoba spočívala v představení toho, jak by si vedení účtu představovala, ale zároveň vysvětlení, co to vlastně TikTok je. Tedy že jde o velmi specificky fungující síť, kde nejde příliš plánovat dopředu a je nutné sledovat zvenčí těžko pochopitelné aktuální trendy a podle nich pak vytvářet obsah. Respektive že takovou cestou může mít účet tanečního pořadu úspěch. A úspěch měl. U videí se hromadily vyšší desítky až nižší stovky tisíc zhlédnutí a všechen obsah dohromady má doposud milion „lajků“. Logicky pak na Veroniku Tichou padla v lednu 2021 volba pro správkyni účtu celé České televize.