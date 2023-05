Čaputová ukázala stopku. Premiéra „z boží vůle“ vystřídá v čele vlády centrální bankéř

Vládu na Slovensku povede do předčasných voleb kabinet odborníků. Proč skončil premiér Heger? Jak se liší vztah Čechů a Slováků k úřednickým vládám? Proč v nich častou zasednou centrální bankéři? Kde hledat hlavní pramen aktuální politické krize na Slovensku? Koho prezidentka Zuzana Čaputová do „své“ vlády vybere? Jak to ovlivní prezidentské volby, kde by příští rok mohla obhajovat svůj úřad? Uslyšíte v Československém podcastu týdeníku Respekt s Erikem Taberym a Martinem M. Šimečkou. Moderuje Andrea Procházková.