Lidovci tvrdí, že trojkoalice půjde do eurovoleb společně. ODS a TOP 09 ale mlčí

Co na konci září vypadalo jako velmi nepravděpodobná varianta, dostává nyní překvapivě reálnější podobu. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mají zejména podle lidovců coby koalice Spolu mají nakročeno k zformování jednotné kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v červnu 2024. Má to ovšem háček: zejména bčanští demokraté, kteří nejméně stáli o společný postup, nechtějí obrat v jednání potvrdit s tím, že žádná dohoda zatím není a strana o ničem nehlasovala.

„Výrazně se to přiblížilo,“ říká naopak europoslanec a ústřední postava lidoveckého vyjednávacího týmu ohledně společné kandidátky Tomáš Zdechovský. Dodává zároveň, že k dotažení chybí ještě „spousta věcí“ - a za fakt, že je nyní vznik koalice pro eurovolby tak blízko, mohou zejména lidovci, kteří jakožto „nejmenší troublemakeři“ z trojice stran udělali „nejvíce ústupků“.