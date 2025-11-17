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Oslavy výročí sametové revoluce v Praze
Co se odehrálo 17. listopadu v osm ráno na Národní třídě
Jedno z nejhezčích hesel sametové revoluce znělo: „Kdo, když ne my, kdy, když ne teď!“ Platí stále.
1. Co si odnášíte ze 17. listopadu?
2. Co je největší výzva současnosti?
3. Je váš hlas dostatečně slyšet?
Legendární Lidové noviny provázely českou historii od konce 19. století, pak ale narazily na Agrofert
Nenávist vůči nejkvalitnější veřejnoprávní televizi v zemích Visegrádu je iracionální, ale stále sílí
Spolek Díky, že můžem naučil Čechy slavit 17. listopad a posouvá debatu k aktuálním problémům této společnosti
Čím hlasitěji se ozývá volání proti hodnotám, které rok 1989 symbolizuje, tím silnější je vděčnost a pocit závazku vůči nim
Česko má za sebou prvních deset let bez svého světového prezidenta
Připomínat si pád komunismu má svůj smysl i pro generaci, která ho nezažila