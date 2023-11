21 fakult z 9 univerzit za klima

Součástí oslav 17. listopadu byla kromě každoročního festivalu na Národní třídě v Praze i třídenní studentská stávka iniciativy Univerzity za klima. Stávkovalo se na devíti českých univerzitách, a to v pěti městech – do stávky se zapojili studenti v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové nebo Pardubicích. Cílem akce bylo upozornit na to, že ačkoli se předpovědi budoucnosti vědců a akademiků stále zhoršují, na politické scéně ve světě i doma se příliš mnoho v boji proti klimatické krizi neděje . Stávku studenti zahájili 15. listopadu na Klárově, kousek od sídla vlády. „Datum 17. listopadu pro nás ale není jen symbolické, snažíme se aktivně navazovat na to, za co bojovali i naši předchůdci v roce 1989. Stavíme se i za jejich nenaplněné požadavky na zlepšení stavu životního prostředí či sociálních podmínek, protože vzpomínat nestačí,“ prohlásila třeba Mariana Müllerová z Univerzit za klima.

Přítomní byli vybaveni transparenty typu „máme holé lesy“, „let’s fuck each other, not the planet“ nebo „můžeme se oteplovat i jinak než globálně“. Po shromáždění na Klárově se studenti rozešli na své univerzity, kde se pořádaly debaty, přednášky a workshopy, jako je výroba bot, programování nebo třeba ekologické hrobnictví. Kromě upozornění na téma klimatu protestující žádají, aby byl schválen klimatický zákon, který by zajistil kontinuitu české klimatické politiky neměnící se s každou nově příchozí vládou. Zároveň požadují, aby se ekonomika posuzovala podle jiného údaje, než je HDP (hrubý domácí produkt). Jedná se podle nich o zastaralý ukazatel, který nebere v potaz limity planety, naplňování základních lidských potřeb ani distribuci bohatství ve společnosti.