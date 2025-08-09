Vláda padla kvůli rozpočtovým škrtům, ale chaos v rozdělené zemi nekončí. Francouzi neumějí koalice
S politologem Janem Rovným o konci dalšího kabinetu a paralyzovaném systému, který odráží rozdrobenou společnost
Ve Francii v pondělí padla další vláda. Poslanci nesouhlasili s tím, aby kabinet premiéra Françoise Bayroua prosadil úsporný rozpočet, který má vyřešit těžké zadlužení druhé největší ekonomiky EU. Bayrou, který hlasování sám inicioval, teď podá demisi. Prezident Emmanuel Macron musí buď najít nového šéfa či šéfku vlády, nebo vyhlásit předčasné volby. Země se několik let nachází i v těžké politické krizi. Parlament je zvlášť po loňských volbách nebývale rozpolcený a žádný subjekt v něm nemá většinu. Středopravá Bayrouova vláda spoléhala na křehkou, tichou podporu krajní pravice, ale o tu přišla. „Nikdo ve francouzském parlamentu teď nechce být s vládou spojován,“ říká v rozhovoru politolog Jan Rovný ze Sciences Po v Paříži.
Po Bayrouovi nastoupí už pátý premiér nebo premiérka Francie od roku 2022. Proč se rozpadla vláda tentokrát?
Parlament je rozdělený v podstatě na tři bloky a žádný z nich nemá většinu. To je problém číslo jedna a samozřejmě vystává z toho, že je rozdělená francouzská společnost. Druhý problém je zadlužení státu, které vedlo současnou vládu k návrhům opatření pro snížení deficitu i dluhu. S těmito návrhy nesouhlasila ani krajní levice, ani krajní pravice, a dokonce ani někteří lidé z vládních stran.
Dá se říct, že parlament je vlastně paralyzovaný?
