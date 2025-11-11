The New York Times: Takhle Demokratická strana porazí Trumpa
Demokraté nepotřebují jen získat více lidí. Potřebují také získat více míst
Uvnitř Demokratické strany – v zákulisních a skupinových konverzacích, na konferencích a v bojích ve virtuálním světě – se rozhořela stále ostřejší debata o tom, jak se strana musí změnit, aby dokázala porazit trumpismus. Musí být více populistická? Umírněnější? Více socialistická? Přijmout agendu přebytku? Vytvářet více vertikálních videí?
Odpověď je ano, ano na všechno – ale na nic z toho konkrétně. Demokratická strana si nemusí vybrat jednu věc z toho. Potřebuje splnit všechno.
Za dva dny se budou konat volby guvernéra New Jersey, starosty New Yorku a guvernéra Virginie. (Esej vznikl několik dní před volbami guvernérů v New Jersey a Virginii a starosty v New Yorku, které minulý týden ve většině vyhráli demokraté – pozn. red.). Demokraté vedou ve všech těchto soubojích. Výsledky exit pollů od RealClearPolitics zatím ukazují, že demokraté ve Virginii vedou asi o sedm procentních bodů a v New Jersey asi o tři procentní body. To není neobvyklý náskok ve státech, které jsou spolehlivě demokratické. Lze si představit svět, ve kterém by násilí a korupce během prvních devíti měsíců Trumpova prezidentství vedly k propadu podpory pro něj a jeho stranu. Uvidíme, co přinese volební den. Ale nezdá se, že bychom se v takovém světě nacházeli.
