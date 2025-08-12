Američtí republikáni se hádají o čínské drony. Bojí se špionáže a zároveň je potřebují kvůli zemědělství
Část Kongresu se obává, že Peking je dokáže prostřednictvím bezpilotních strojů špehovat, jiní zákonodárci varují, že jejich zákaz bude katastrofou
Drony jsou nyní všudypřítomné. Ukrajina i Rusko se snaží rychle doplňovat vlastní zásoby, protože se moderní bezpilotní letouny staly jednou z nejdůležitějších součástí probíhající války. Evropa už nyní musí řešit neznámo kým vypouštěné drony, které blokují letiště nebo ohrožují vzdušný prostor. Zároveň se však tyto přístroje staly i běžnou součástí policejní práce nebo filmového natáčení. Všudypřítomná a užitečná hračka má přitom jednu problematickou vlastnost: naprostá většina běžně používaných dronů pochází z Číny. Ještě před pár lety se nad tím nikdo nepozastavoval. Někdejší britský kapitán Hugo Crawford dokonce přiznal, že když před několika lety pro svou jednotku britské armády s omezeným rozpočtem nakupoval čínské drony, nikdo to vůbec neřešil. Dnes je ale situace jiná a zbytek světa se snaží dohnat asijskou velmoc, která technologii zcela ovládla. Poslední hádky mezi vládnoucími americkými republikány v Kongresu však ukazují, že to není vůbec jednoduchý úkol.
V centru rostoucího sporu stojí čínská společnost Shenzhen Da-Jiang Innovations Sciences and Technologies Company Limited, běžně známá jako DJI, která patří mezi největší výrobce dronů na světě a podle stanice Fox News prodává více než polovinu komerčních dronů v USA. Nejedná se přitom ani tak o drony pro zábavu, jako spíše o dnes už v podstatě nepostradatelnou součást moderního zemědělství USA a o důležitý nástroj tamní policejní nebo záchranářské práce. A právě tady se obchodní spory a stupňující se napětí mezi Pekingem a Washingtonem střetávají na překvapivé rovině.
Vládnoucí republikáni, kteří jinak v naprosté shodě odhlasovávají zákony ve Sněmovně reprezentantů i Senátu, kde mají pohodlnou většinu, se nyní rozhádali a marně hledají kompromis. Demokraté, kteří vládní návrhy blokují, jim do boje nezasahují a návrh k obrannému rozpočtu odmítají z jiných důvodů. Zatímco konzervativní zastánci tvrdého postoje vůči Číně, jako je například newyorská kongresmanka Elise Stefanik, prosazují zákaz bezpilotních letadel čínské výroby z důvodu národní bezpečnosti, řada republikánských zákonodárců varuje jménem voličů z venkovských oblastí, že takový zákaz vystaví farmářské živobytí zvýšenému riziku bankrotu. Drony DJI jsou totiž klíčovým zemědělským nástrojem pro ošetření několika set druhů plodin na polích a v sadech. „Více než 90 procent postřikových dronů, které naše odvětví používá, pochází z Číny,“ uvedla American Spray Drone Coalition.
