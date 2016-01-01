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11 článků
Politika15 minut
Marina Litviněnková: Ukázalo se, že jsem měla pravdu
Jiří Hošek1. 2. 2015
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Rozhovor12 minut
Ladislav Smoljak: Dělám si legraci
Tento rozhovor vyšel krátce po nečekaném odchodu Ladislava Smoljaka (dnes by oslavil 84. narozeniny). Jeho autor Erik Tabery k tomu napsal: „Před časem jsme s Ladislavem Smoljakem pořídili rozhovor, který měl živelný průběh a mnohdy se změnil spíše v povídání. Dohodli jsme se proto, že se k němu sejdeme ještě jednou a doplníme ho. Byť jsme se od té doby setkali mnohokrát, ani jednou u toho nebyl diktafon. Naštěstí paměti našich počítačů nestárnou, takže nikdy nepublikovaný fragment je zachován. Tady je.“
Erik Tabery13. 6. 2010