Sbírat trnky, séct a hodit město za hlavu

Nejdřív k tomu pochopení. Vzpomněla jsem si totiž na kamarádku, se kterou jsme se před nedávnem „loučily”, protože se z Prahy vracela tam, odkud přišla. Taky na Slovácko. „Vždyť já už tady skoro nikoho nemám, většina mých kamarádů už se tam vrátila,” řekla mi. Pár jich tu přece ještě je, říkala jsem si tehdy, a na mysl mi přišel právě i onen kamarád, co teď sbírá trnky a seče. To slovo „pár” bylo skoro přesné. Ona se opravdu většina mladých lidí, které jsem znala ze Slovácka, a kteří se na nějakou dobu přesunuli do Prahy, zase vrátila zpátky. A většina z těch, co tu zbyli, o tom minimálně uvažuje.