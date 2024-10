Prioritou vlády bylo státní dluh snižovat o desítky miliard ročně. A to se neděje

Poslanci začali jednat o rozpočtu na příští rok. Schodek má činit podle vládního návrhu 241 miliard, tedy o zhruba 41 méně než letošní. Návrh ostře kritizuje opozice, výhrady proti němu mají už delší dobu i někteří experti. Například Národní rozpočtová rada (NRR) tvrdí, že návrh nadhodnocuje příjmy a podhodnocuje výdaje na příští rok. Nesoulad se podle nich pohybuje v řádu několika desítek miliard korun. "Kabinet Petra Fialy měl snižování schodku státního rozpočtu jako jednu z priorit. Mělo to být tempem jednoho procenta HDP ročně, což je asi 70 miliard korun. To se ale neděje. NRR v návrhu navíc identifikovala několik bodů, ve kterých čísla nesedí - ať už na straně příjmů, nebo výdajů," říká Filip Zelenka. Doplňuje, že v nejhorším scénáři by tak mohl být schodek státního rozpočtu o 50 miliard vyšší. Tím pádem větší než ten loňský. Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu. Moderuje Magdaléna Fajtová.